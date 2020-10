Need for Speed: Hot Pursuit Remastered arriverà il 6 novembre (Di lunedì 5 ottobre 2020) Rivelata a sorpresa la data di rilascio del 6 novembre prossimo per la versione Remastered di Need for Speed: Hot Pursuit Need for Speed: Hot Pursuit Remastered è reale e arriverà prima di quanto si possa pensare: un grande leak di informazioni, apparentemente proveniente da un sito giapponese, fisserebbe la data al 6 novembre per tutte le piattaforme. Secondo le indiscrezioni inoltre il gioco, come succede con la maggior parte dei remaster, includerebbe anche tutti i componenti aggiuntivi rilasciati in precedenza. Questa versione aggiornata presenterà nuovi contenuti: circa sei ore articolate su oltre 30 sfide, nuove feature estetiche e la più grande novità del multiplayer ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Rivelata a sorpresa la data di rilascio del 6prossimo per la versionedifor: Hotfor: Hotè reale e arriverà prima di quanto si possa pensare: un grande leak di informazioni, apparentemente proveniente da un sito giapponese, fisserebbe la data al 6per tutte le piattaforme. Secondo le indiscrezioni inoltre il gioco, come succede con la maggior parte dei remaster, includerebbe anche tutti i componenti aggiuntivi rilasciati in precedenza. Questa versione aggiornata presenterà nuovi contenuti: circa sei ore articolate su oltre 30 sfide, nuove feature estetiche e la più grande novità del multiplayer ...

