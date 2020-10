Mascherine, sanzioni inasprite: fino a 3mila euro di multa a chi non la indossa (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOggi la discussione in Consiglio dei ministri, domani la canonica votazione in Parlamento, ma l’obbligo di indossare la mascherina su tutto il territorio nazionale a partire da giovedì è ormai a un passo. In alcune regioni come la Campania vige già l’imposizione ad ogni ora della giornata, a breve toccherà anche agli altri con sanzioni inasprite. Il ministro della salute, Roberto Speranza, ai microfoni della trasmissione “Mezz’ora in più” condotta da Lucia Annunziata ha lasciato intendere che la direzione è ormai tracciata. Le multe per chi non indosserà il dispositivo di sicurezza andranno dai 400 euro ai 3mila euro. Il nuovo dpcm è atteso per la giornata di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOggi la discussione in Consiglio dei ministri, domani la canonica votazione in Parlamento, ma l’obbligo dire la mascherina su tutto il territorio nazionale a partire da giovedì è ormai a un passo. In alcune regioni come la Campania vige già l’imposizione ad ogni ora della giornata, a breve toccherà anche agli altri con. Il ministro della salute, Roberto Speranza, ai microfoni della trasmissione “Mezz’ora in più” condotta da Lucia Annunziata ha lasciato intendere che la direzione è ormai tracciata. Le multe per chi non indosserà il dispositivo di sicurezza andranno dai 400ai. Il nuovo dpcm è atteso per la giornata di ...

Per tutti la sanzione è di 400 euro che nel caso dei minorenni dovrà ... ma l’importanza di usare la mascherina, così come di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di lavare ...

Covid, Villafrati torna zona rossa: anche sindaco in ospedale

Possiamo prevedere le regole più rigide e le sanzioni più elevate, ma è necessario il buon senso da parte di ognuno di noi, che mi pare, invece, stia mancando. Per questo motivo, rinnovo l'invito a ...

