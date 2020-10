Marco Carta assente a Live Non è La d’Urso per febbre, arrivano i primi chiarimenti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Marco Carta assente a Live Non è La d’Urso per qualche linea di febbre, ma sembra che lo spauracchio Covid possa essere scongiurato. L’artista ha voluto rassicurare tutti coloro che sono rimasti in pensiero per lui, specificando di aver già provveduto a effettuare il test sierologico che è risultato negativo. Spiega Marco Carta: “Stamattina sto benissimo. Non ho il Covid e nemmeno più la febbre. Ho anche fatto il sierologico stamattina. Ma già lo sapevo, ho preso solo tanto freddo e un po’ di pioggia a Salsomaggiore”. Barbara d’Urso aveva annunciato la sua assenza dalla puntata di domenica 4 ottobre, nella quale era previsto il suo intervento per discutere di Gabriel Garko e ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020)Non è La d’Urso per qualche linea di, ma sembra che lo spauracchio Covid possa essere scongiurato. L’artista ha voluto rassicurare tutti coloro che sono rimasti in pensiero per lui, specificando di aver già provveduto a effettuare il test sierologico che è risultato negativo. Spiega: “Stamattina sto benissimo. Non ho il Covid e nemmeno più la. Ho anche fatto il sierologico stamattina. Ma già lo sapevo, ho preso solo tanto freddo e un po’ di pioggia a Salsomaggiore”. Barbara d’Urso aveva annunciato la sua assenza dalla puntata di domenica 4 ottobre, nella quale era previsto il suo intervento per discutere di Gabriel Garko e ...

Advertising

trash_italiano : Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso - Spiralwavemood : RT @ilmessaggeroit: Marco Carta allontanato per febbre da Barbara D'Urso: «Sto bene, non ho il Covid» - ilmessaggeroit : Marco Carta allontanato per febbre da Barbara D'Urso: «Sto bene, non ho il Covid» - gpensabene : RT @GammaStereoRoma: Marco Carta - Non so più amare - gpensabene : RT @radio7asiago: Now Playng: Marco Carta - I Giorni Migliori -