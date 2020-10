Maltempo, viaggio nelle zone più colpite (Di lunedì 5 ottobre 2020) Da Colle di Tena in Piemonte a Lu Monferrato. A 48 ore dall'ondata di piogge si fa la conta dei danni. Ministro Costa assicura che 7 mld sono erogabili subito per la ricostruzione. Coldiretti: 300 mln ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Da Colle di Tena in Piemonte a Lu Monferrato. A 48 ore dall'ondata di piogge si fa la conta dei danni. Ministro Costa assicura che 7 mld sono erogabili subito per la ricostruzione. Coldiretti: 300 mln ...

Advertising

TgLa7 : #Maltempo, viaggio nelle zone più colpite - lucy_esposito : RT @Radio4JOB: #BuongiornoATutti e #BuonaDomenica! In viaggio per essere puntuali con il #primoappuntamento della domenica ?? Dalle 9 vi asp… - CasaLettori : RT @Radio4JOB: #BuongiornoATutti e #BuonaDomenica! In viaggio per essere puntuali con il #primoappuntamento della domenica ?? Dalle 9 vi asp… - Radio4JOB : #BuongiornoATutti e #BuonaDomenica! In viaggio per essere puntuali con il #primoappuntamento della domenica ?? Dalle… - Claudio80749165 : Viaggerai piccolo virus in compagnia del maltempo e dell'anticiclone africano. Di sicuro avrei preferito farlo io un viaggio caro virus. -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo viaggio Viaggio alla sorgente del Lambro. Il notevole aumento del flusso d'acqua dopo il maltempo delle ultime ore – IL FILMATO Corriere di Como Sono 108 i Comuni piemontesi colpiti dall'alluvione - La Guida

Adesso il Piemonte ha bisogno di un aiuto dallo Stato. Alberto Cirio lo dice chiaro a tutti coloro che incontra nel suo viaggio nel Piemonte massacrato dal maltempo. Peraltro in Piemonte le peggiori a ...

Alluvione in Piemonte: colpiti cento paesi, danni per 200-300 milioni

"I piemontesi sono persone con la schiena dritta, che hanno subito preso la pala in mano per pulire case e aziende, ma da soli non ce la fanno". Alberto Cirio lo dice chiaro a tutti coloro che incontr ...

Adesso il Piemonte ha bisogno di un aiuto dallo Stato. Alberto Cirio lo dice chiaro a tutti coloro che incontra nel suo viaggio nel Piemonte massacrato dal maltempo. Peraltro in Piemonte le peggiori a ..."I piemontesi sono persone con la schiena dritta, che hanno subito preso la pala in mano per pulire case e aziende, ma da soli non ce la fanno". Alberto Cirio lo dice chiaro a tutti coloro che incontr ...