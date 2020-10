Le duecento bare trascinate dalla furia dell'acqua lontano dal cimitero (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il maltempo non ha risparmiato nemmeno i cimiteri. Il giorno dopo la furia l'acqua restituisce tutto. A Garessio, in Piemontre, molte bare, circa 200, sono state trascinate lontano. La scena al ... Leggi su today (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il maltempo non ha risparmiato nemmeno i cimiteri. Il giorno dopo lal'restituisce tutto. A Garessio, in Piemontre, molte, circa 200, sono state. La scena al ...

Today_it : Le duecento bare trascinate dalla furia dell'acqua lontano dal cimitero - annamariamoscar : 'La furia del Tanaro si è portata via anche duecento bare dal cimitero' - StaserasolounTG : RT @SerglocSergio: 'La furia del Tanaro si è portata via anche duecento bare dal cimitero' - Andrea80821276 : RT @rep_torino: 'La furia del Tanaro si è portata via anche duecento bare dal cimitero' [di SARA STRIPPOLI] [aggiornamento delle 10:10] htt… - 501_tot : RT @SerglocSergio: 'La furia del Tanaro si è portata via anche duecento bare dal cimitero' -

Ultime Notizie dalla rete : duecento bare "La furia del Tanaro si è portata via anche duecento bare dal cimitero" La Repubblica Le duecento bare trascinate dalla furia dell'acqua lontano dal cimitero

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno i cimiteri. Il giorno dopo la furia l’acqua restituisce tutto. A Garessio, in Piemontre, molte bare, circa 200, sono state trascinate lontano. La scena al cimite ...

Unione Monregalese un'ora fa

Nel mio giardino sono venuti giù due alberi secolari, abbiamo visto le bare uscire dalla terra, non esagero se dico che il cimitero di frazione Trappa è stato devastato. Il sindaco Fazio. "Siamo tutto ...

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno i cimiteri. Il giorno dopo la furia l’acqua restituisce tutto. A Garessio, in Piemontre, molte bare, circa 200, sono state trascinate lontano. La scena al cimite ...Nel mio giardino sono venuti giù due alberi secolari, abbiamo visto le bare uscire dalla terra, non esagero se dico che il cimitero di frazione Trappa è stato devastato. Il sindaco Fazio. "Siamo tutto ...