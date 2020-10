La rivoluzione nella biglietteria grazie a blockchain

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) (Milano, 5 ottobre 2020) - Wicket abbina un biglietto digitale ad un numero di telefono per impedire il fenomeno del secondary ticketing e aiuta a gestire gli ingressi nel rispetto delle regole legate alla pandemia. L'idea è nata a Milano. Il mercato degli eventi non sta vivendo un momento felice, Il Covid ha portato una forte flessione verso il basso, che già soffriva di uno spiacevole fenomeno il cosiddetto secondary ticketing, ovvero la rivendita in rete a prezzi maggiorati dei biglietti degli eventi, spesso a pochi minuti di distanza dall'apertura ufficiale delle vendite. A questo annoso problema, si aggiunge ora la difficoltà legata alle stringenti regole per evitare assembramenti, che richiede un'oculata gestione di biglietti, assegnazione posti e gestione delle presenze. La tecnologiainterviene per far fronte a tutti questi ...