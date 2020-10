Juve-Napoli, Sandulli: "La classifica non deve essere scritta dal Coronavirus" (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA - "Il caso Juventus-Napoli ? A me sta commentare solo quello che farà la Corte Sportiva: se sarà chiamata a valutare la questione tra Juventus-Napoli o meno. La Corte valuterà i fatti, a meno che ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA - "Il casontus-? A me sta commentare solo quello che farà la Corte Sportiva: se sarà chiamata a valutare la questione trantus-o meno. La Corte valuterà i fatti, a meno che ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - Albicoco1 : RT @certainregard: Nella vicenda Juve-Napoli viene fuori tutta l'approssimazione italiana, con un coacervo di circolari in deroga ad ordina… - colette_grr : @gloriapoch72 @castold86 @AlexCupioli @marcovarini @sscnapoli ci sono regole protocolli e la famosa “bolla” che l’A… -