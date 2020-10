Gualtieri, ‘Escludiamo nuovi lockdown ma serve surplus di attenzione e rigore’ (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus, Gualtieri: “Escludiamo nuovi lockdown … ma per escluderli dobbiamo evitare i contagi”. Di Maio, “Siamo più forti del virus”. Intervenuto ai microfoni di RaiNews24 il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è tornato a parlare dell’emergenza coronavirus, escludendo nuovi lockdown. Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha parlato del nuovo aumento dei contagi invitando gli italiani a rispettare le regole ormai note per limitare i contagi. Coronavirus, Gualtieri: “Escludiamo nuovi lockdown ma dobbiamo evitare i contagi” “Escludiamo nuovi lockdown … ma per escluderli dobbiamo evitare i contagi. ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus,: “Escludiamo… ma per escluderli dobbiamo evitare i contagi”. Di Maio, “Siamo più forti del virus”. Intervenuto ai microfoni di RaiNews24 il ministro dell’Economia Robertoè tornato a parlare dell’emergenza coronavirus, escludendo. Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha parlato del nuovo aumento dei contagi invitando gli italiani a rispettare le regole ormai note per limitare i contagi. Coronavirus,: “Escludiamoma dobbiamo evitare i contagi” “Escludiamo… ma per escluderli dobbiamo evitare i contagi. ...

