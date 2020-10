«Grandi investimenti non sono sinonimo di successo» (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Grandi investimenti non sono sinonimo di successo. Non è chi più spende più vince. I Grandi campioni vincono una partita, la squadra vince il campionato. E non può esserci una grande squadra senza dietro una grande società». Lo ha detto Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, durante un convegno organizzato allo Sheraton da Adise e Master … L'articolo «Grandi investimenti non sono sinonimo di successo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) «nondi. Non è chi più spende più vince. Icampioni vincono una partita, la squadra vince il campionato. E non può esserci una grande squadra senza dietro una grande società». Lo ha detto Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, durante un convegno organizzato allo Sheraton da Adise e Master … L'articolo «nondi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

