GFVIP | Adua del Vesco pronta a confessare

E' sicuramente arrivato il momento di confessare tutta la verità, Adua del Vesco non può più rimandare o omettere di rivelare cosa è veramente successo nel periodo in cui ha lavorato per l'Ares Film, sopratutto ora che Alberto Tarallo ha confermato che la sua storia con Massimiliano Morra era finta. Sotto stress per aver rivelato prima che Morra è gay e poi per aver negato la sua stessa affermazione poi smentita da Tommaso Zorzi Adua ha anticipato in queste ore che stasera, durante la diretta, dirà tutta la verità. Ad incoraggiare Adua, anche se dall'esterno, il fidanzato Giuliano Condorelli con cui a quanto pare ha una relazione dapprima che si lasciasse con Morra. Giuliano ha pubblicato un messaggio sui social dove invita ...

MarioManca : Sarebbe così bello se domani al #gfvip dicessero ad Adua e Massimiliano che Tarallo ha ammesso che la loro storia n… - GrandeFratello : Questa sera, in prima serata su #Canale5, Adua rivelerà tutto sul suo rapporto con Massimiliano... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Chi tra Franceska, Adua, Tommaso e Andrea dovrà abbandonare il gioco? ?? Lo scopriremo stasera, in prima serata su… - G_elefantino : VORREI USCISSE ADUA, MA NON ANDREI MAI A VOTARE Z PER FAR USCIRE LEI, MA RAGIONATE CON I PIEDI? Z È UN SOPRAMMOBILE… - melisante00 : RT @Minleyun: Sono stata contro Franceska per alcuni suoi comportamenti, MA SE LA FARTE USCIRE AL POSTO DI ADUA O ZELLETTA VI VENGO A PREND… -