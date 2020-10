Federica Panicucci non ci sta: “Io vittima, c’è poco da ridere” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Federica Panicucci ha annunciato nel corso dell’ultima puntata di Mattino 5 di essere stata vittima di Scherzi a parte!”. Federica Panicucci vittima di Scherzi a parte La conduttrice Federica Panicucci ha chiuso la puntata di Mattino 5, andata in onda lunedì 5 ottobre, … L'articolo Federica Panicucci non ci sta: “Io vittima, c’è poco da ridere” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano,ha annunciato nel corso dell’ultima puntata di Mattino 5 di essere statadi Scherzi a parte!”.di Scherzi a parte La conduttriceha chiuso la puntata di Mattino 5, andata in onda lunedì 5 ottobre, … L'articolonon ci sta: “Io, c’èda ridere” proviene da www.meteoweek.com.

Advertising

conglomerato : A destra Federica Panicucci - AntonioBroker17 : RT @marioadinolfi: Ho presentato Il Grido dei Penultimi oggi a Canale 5 grazie a Federica Panicucci. Domani torno a farlo battendo la strad… - AntonioBroker17 : RT @marioadinolfi: Ho avuto modo di parlare a Canale 5 ospite di Federica Panicucci della storia di Carlo, morto a 15 anni nel 2006 per leu… - SteakUtsee : RT @marioadinolfi: Ho avuto modo di parlare a Canale 5 ospite di Federica Panicucci della storia di Carlo, morto a 15 anni nel 2006 per leu… - MargheritaRuff1 : RT @marioadinolfi: Ho avuto modo di parlare a Canale 5 ospite di Federica Panicucci della storia di Carlo, morto a 15 anni nel 2006 per leu… -