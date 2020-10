Elodie si confessa | “Ecco che cosa rimpiango di più”

Ultime Notizie dalla rete : Elodie confessa

Gossip News

Quello di Elodie Di Patrizi è un racconto toccante; intervistata dal Corriere della Sera la cantante ha romana ha svelato dettagli inediti sull’adolescenza in periferia, nel quartiere Quartaccio. Un q ...Elodie per la prima volta svela particolari inediti sulle difficoltà vissute in famiglia. Un passato turbolento per la cantante che oggi sorride felice.