Elezioni Comunali 2020: come sono andati i ballottaggi? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Elezioni Comunali 2020: ieri, domenica 4 ottobre 2020, e oggi lunedì 5 ottobre 2020 si è votato per i ballottaggi (il primo turno si è tenuto domenica 20 e lunedì 21 settembre contestualmente al voto per Referendum sul taglio dei Parlamentari e 7 Elezioni Regionali) in un capoluogo di Regione (Aosta) e in 8 capoluoghi di Provincia (Matera, Arezzo, Reggio Calabria, Lecco, Crotone, Chieti, Andria e Bolzano dove le urne sono rimaste aperte solo per un giorno).Segui Termometro Politico su Google News Elezioni Comunali 2020 – A Bolzano i seggi sono rimasti aperti solo domenica 4 ottobre 2020: alla fine ha vinto il sindaco uscente ...

