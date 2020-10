Delitto di Garlasco: bocciata revisione del processo Stasi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio La corte d'appello di Brescia ha bocciato la richiesta di revisione della sentenza a carico di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per l'assassino di Chiara Poggi nel Delitto di Garlasco È stata rispedita al mittente la richiesta di revisione del processo inerente al Delitto di Garlasco. La corte d'appello di Brescia ha bocciato l'istanza formulata dai legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, consumatosi il 13 agosto 2007 nella piccola cittadina di Garlasco, in provincia di Pavia. La richiesta del pool difensivo Lo scorso 23 giugno, l'avvocato Laura Panciroli, legale di Alberto Stasi, aveva ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio La corte d'appello di Brescia ha bocciato la richiesta didella sentenza a carico di Alberto, condannato a 16 anni di reclusione per l'assassino di Chiara Poggi neldiÈ stata rispedita al mittente la richiesta didelinerente aldi. La corte d'appello di Brescia ha bocciato l'istanza formulata dai legali di Alberto, condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, consumatosi il 13 agosto 2007 nella piccola cittadina di, in provincia di Pavia. La richiesta del pool difensivo Lo scorso 23 giugno, l'avvocato Laura Panciroli, legale di Alberto, aveva ...

Advertising

RaiNews : Delitto #Garlasco, la corte d'appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione del processo presentata dai… - MediasetTgcom24 : Delitto Garlasco, no a revisione del processo Stasi #ALBERTOSTASI - CambiamentoDel : È stata rispedita al mittente la richiesta di Revisione del processo inerente al Delitto di Garlasco. La corte d'ap… - RADIOBRUNO1 : I giudici hanno rigettato la richiesta di revisione avanzata dall'avvocato difensore di Alberto Stasi #Garlasco… - Libero_official : Alberto Stasi, no alla revisione del processo: 'Le prove non bastano', la partita si chiude -