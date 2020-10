Cyberpunk 2077 è entrato ufficialmente in fase gold (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo rinvii e problemi di ogni genere, finalmente CD Projekt RED ha pubblicato sui suoi canali social una frase che probabilmente molti fan si aspettavano di leggere: Cyberpunk 2077 è entrato ufficialmente nella fase gold.Ciò significa essenzialmente che il gioco uscirà nella data stabilita dallo studio di sviluppo qualche mese fa e significa anche (e soprattutto) niente più ritardi di sorta. Per l'occasione il team di sviluppo ha pubblicato un tweet in cui è presente in bella mostra Johnny Silverhand che tiene in mano il tanto atteso disco d'oro.Ovviamente la storia di Cyberpunk 2077 non finirà con il lancio del gioco: lo studio ha in progetto diversi DLC ed una modalità multiplayer che però non ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo rinvii e problemi di ogni genere, finalmente CD Projekt RED ha pubblicato sui suoi canali social una frase che probabilmente molti fan si aspettavano di leggere:nella.Ciò significa essenzialmente che il gioco uscirà nella data stabilita dallo studio di sviluppo qualche mese fa e significa anche (e soprattutto) niente più ritardi di sorta. Per l'occasione il team di sviluppo ha pubblicato un tweet in cui è presente in bella mostra Johnny Silverhand che tiene in mano il tanto atteso disco d'oro.Ovviamente la storia dinon finirà con il lancio del gioco: lo studio ha in progetto diversi DLC ed una modalità multiplayer che però non ...

