**Coronavirus: Conte, 'non vedo all'orizzonte un nuovo lockdown'** (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - “Siamo in una situazione diversa da quella della fase iniziale, quella più acuta. È chiaro che il contagio continua, ma io posso dire che siamo fiduciosi di tenerlo sotto controllo perché abbiamo un sistema sanitario rafforzato e poi abbiamo elaborato un sistema di monitoraggio molto sofisticato che ci consentirà, laddove necessario, di intervenire in modo mirato e circoscritto. E quindi quando io dico che non vedo all'orizzonte un nuovo lockdown lo dico non con uno spirito di incauto ottimismo”. Cosi' il premier Conte nelle anticipazioni dell'intervista a Monica Maggioni, che andrà in onda nella versione integrale stasera in seconda serata su Rai1 a 'Settestorie'. Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - “Siamo in una situazione diversa da quella della fase iniziale, quella più acuta. È chiaro che il contagio continua, ma io posso dire che siamo fiduciosi di tenerlo sotto controllo perché abbiamo un sistema sanitario rafforzato e poi abbiamo elaborato un sistema di monitoraggio molto sofisticato che ci consentirà, laddove necessario, di intervenire in modo mirato e circoscritto. E quindi quando io dico che nonall'unlo dico non con uno spirito di incauto ottimismo”. Cosi' il premiernelle anticipazioni dell'intervista a Monica Maggioni, che andrà in onda nella versione integrale stasera in seconda serata su Rai1 a 'Settestorie'.

