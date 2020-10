Cile, i cormorani adesso usano i rifiuti di plastica per costruire i nidi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Decine e decine di cormorani dalle zampe rosse che nidificano sulle coste settentrionali del Cile , vicino al deserto di Atacama. Sarebbe una buona notizia, se non fosse per l'utilizzo di plastica ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 ottobre 2020) Decine e decine didalle zampe rosse cheficano sulle coste settentrionali del, vicino al deserto di Atacama. Sarebbe una buona notizia, se non fosse per l'utilizzo di...

Decine e decine di cormorani dalle zampe rosse che nidificano sulle coste settentrionali del Cile, vicino al deserto di Atacama. Sarebbe una buona notizia, se non fosse per l'utilizzo di plastica anzi ...

Sulle coste del Cile gli uccelli costruiscono i loro nidi con i rifiuti di plastica

I cormorani dalle zampe rosse che nidificano lungo la costa del deserto di Atacama, nel nord del Cile, usavano normalmente una miscela di alghe, piume e guano per costruire le loro case. Oggi quei nid ...

