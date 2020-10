Calcio, Salvini sta con la Juventus: “I regolamenti valgono anche per il Napoli” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non do giudizi, se esistono regolamenti quei regolamenti devono valere per tutti, Napoli compreso”. Il leader della lega, Matteo Salvini, a margine del Salone Nautico di Genova risponde così a una domanda sul caso del match Juventus-Napoli. Già ieri sera su Facebook Salvini si era espresso nello stesso modo. Il leader del Carroccio, dunque, sta dalla parte della Juventus. L'articolo Calcio, Salvini sta con la Juventus: “I regolamenti valgono anche per il Napoli” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non do giudizi, se esistonoqueidevono valere per tutti, Napoli compreso”. Il leader della lega, Matteo, a margine del Salone Nautico di Genova risponde così a una domanda sul caso del match-Napoli. Già ieri sera su Facebooksi era espresso nello stesso modo. Il leader del Carroccio, dunque, sta dalla parte della. L'articolosta con la: “Iper il Napoli” proviene da Anteprima24.it.

