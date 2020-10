Bloccato un gruppo che spacciava smartphone da 5 euro per degli Huawei (Di lunedì 5 ottobre 2020) La polizia cinese sgomina una banda che falsificava smartphone Huawei, applicando il marchio su prodotti molto più economici. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 5 ottobre 2020) La polizia cinese sgomina una banda che falsificava, applicando il marchio su prodotti molto più economici. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

filomorgan : @LucaMarelli72 a conoscenza della situazione sanitaria di tutti i tesserati della società Napoli al momento della p… - 64Parisi : @Linerazzurra Purtroppo è tutto bloccato. Non ci sono pullman che ti portano in quota. Domani mattina passeranno da… - mikmik1970 : @linoannunziatac @Danila9631 e chi avevamo a disposizione? Se tutto il gruppo squadra (tranne Milik,Ounas e Ciciret… - MicheleDattoli : @IlTemporeggiat1 @giangiuz70 @IlariaBifarini Visto che sono stato bloccato ci tengo a precisare che non ho nulla co… - bbIuetae : ora so come ci si sente ad essere kickkati da un gruppo perchè uno dei membri ti ha bloccato anto sweetie -

Ultime Notizie dalla rete : Bloccato gruppo Bloccato un gruppo che spacciava smartphone da 5 euro per degli Huawei TuttoAndroid.net Benevento, crossisti spericolati investono agente della Forestale

Beccati a fare motocross, forzano un posto di blocco e poi spingono il comandante della pattuglia in una scarpata ...

Dugenta: Protezione Civile, in gestione le attività emergenziali

Reso noto un avviso pubblico del Comune di Dugenta per la stipula di una convenzione con un’associazione di volontariato per la gestione delle attività di Protezione Civile e gestione delle emergenze.

Beccati a fare motocross, forzano un posto di blocco e poi spingono il comandante della pattuglia in una scarpata ...Reso noto un avviso pubblico del Comune di Dugenta per la stipula di una convenzione con un’associazione di volontariato per la gestione delle attività di Protezione Civile e gestione delle emergenze.