Arsenal, clausola rescissoria pagata: in arrivo Thomas Partey (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'Arsenal ha pagato la clausola rescissoria da 50 milioni di Thomas Partey, che diventerà presto un giocatore dei Gunners L'Arsenal è pronto ad accogliere Thomas Partey, centrocampista dell'Atletico Madrid. Il club inglese ha pagato la clausola rescissoria da 50 milioni presente nel contratto del ghanese e ora attende di ufficializzarlo. Il giocatore, dopo aver effettuato le visite mediche in Spagna, è volato alla volta di Londra per firmare il contratto.

