Alessandra Mussolini, rovinosa caduta durante le prove di Ballando. Ricoverata in clinica (Di lunedì 5 ottobre 2020) Brutto incidente durante le prove di Ballando con le stelle per Alessandra Mussolini. L'ex eurodeputata e concorrente del programma condotto da Milly Carlucci su Rai1 è incorsa in una brutta caduta per i cui effetti è stata trasportata in una clinica romana. Secondo quanto riportato da Dagospia la Mussolini stava Ballando con il suo partner, il cubano Maykel Fonts. La stava facendo volteggiare a testa in giù quando la Mussolini è caduta battendo il volto al suolo. La concorrente è stata immediatamente soccorsa e trasportata in una clinica. Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Brutto incidenteledicon le stelle per. L'ex eurodeputata e concorrente del programma condotto da Milly Carlucci su Rai1 è incorsa in una bruttaper i cui effetti è stata trasportata in unaromana. Secondo quanto riportato da Dagospia lastavacon il suo partner, il cubano Maykel Fonts. La stava facendo volteggiare a testa in giù quando labattendo il volto al suolo. La concorrente è stata immediatamente soccorsa e trasportata in una

