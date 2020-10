Alberto Stasi oggi: niente revisione processo, “inammissibile” la sua istanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Omicidio Chiara Poggi: Alberto Stasi non otterrà la revisione del processo. Secondo l’ultim’ora di oggi, lunedì 5 ottobre 2020, l’istanza presentata dalla sua difesa è stata rigettata. Alberto Stasi non otterrà la revisione del processo La corte d’appello di Brescia ha respinto perché “inammissibile” la richiesta di revisione del processo presentata dai legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per il feroce delitto della fidanzata, Chiara Poggi. La decisione dei giudici bresciani è stata depositata in mattinata. ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Omicidio Chiara Pnon otterrà ladel. Secondo l’ultim’ora di, lunedì 5 ottobre 2020, l’presentata dalla sua difesa è stata rigettata.non otterrà ladelLa corte d’appello di Brescia ha respinto perché “inammissibile” la richiesta didelpresentata dai legali di, condannato a 16 anni di carcere per il feroce delitto della fidanzata, Chiara P. La decisione dei giudici bresciani è stata depositata in mattinata. ...

