A Pescara polemiche per il giardino intitolato a Norma Cossetto

(Di lunedì 5 ottobre 2020) PESCARA – “Non si trattava certo di ideologia, ma l’ideologia ha utilizzato questa tragedia per dire che ci sono donne stuprate di serie A e di serie B e questo non ci piace”. Così all’agenzia Dire Donatella Bracali, vicepresidente provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Aanvgd), a margine della cerimonia con cui l’amministrazione di Pescara ha intitolato a Norma Cossetto i giardini di Piazza Italia, lo spazio antistante Palazzo di Città, in risposta alle polemiche nate attorno alla decisione di dedicarle uno spazio verde, arrivate anche da alcuni consiglieri d’opposizione, donne incluse.