Ufficiale | Villarreal | dal Tottenham arriva in prestito Foyth

Il Villarreal ha ufficializzato l'acquisto del difensore Juan Foyth. L'argentino arriva in prestito dal Tottenham. Il giocatore si aggregherà al "sottomarino giallo", dopo lo stop per le Nazionali, visto che è impegnato con il ritiro della Nazionale argentina. Foyth, classe 1992, dal 2017 era al Tottenham. Con gli "Spurs" ha collezionato 17 presenze e un gol in Premier. Ora cerca il rilancio in Liga. ¡Ya es groguet ! El Villarreal y el @SpursOfficial acuerdan la cesión con opción de compra de @JuanMFoyth . ¡Bienvenido al Submarino!

Il Barcellona ospita il Siviglia nel big match della quinta giornata di Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Villarreal, ingaggiato il baby talento Haissem Hassan

Haissem Hassan (18), capace di esordire in Ligue 2 a 16 anni, si trasferisce al Villarreal. L'attaccante francese di origini egiziane lascia così.

Il Barcellona ospita il Siviglia nel big match della quinta giornata di Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. Haissem Hassan (18), capace di esordire in Ligue 2 a 16 anni, si trasferisce al Villarreal. L'attaccante francese di origini egiziane lascia così.