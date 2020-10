Roland Garros, Sinner strepitoso vola ai quarti: battuto Zverev in quattro set (Di domenica 4 ottobre 2020) Yannick Sinner si conferma giocatore di talento e solidità nonostante la giovane età, negli ottavi del Roland Garros ha infatti battuto nettamente Alexander Zverev, testa di serie... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 ottobre 2020) Yannicksi conferma giocatore di talento e solidità nonostante la giovane età, negli ottavi delha infattinettamente Alexander, testa di serie...

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Martina #Trevisan supera 6-4 6-4 Kiki Bertens, è ai quarti di finale del Roland Garros!?? R… - ItaliaTeam_it : MARTI AGLI OTTAVI DEL ROLAND GARROS! ?? Martina #Trevisan rimonta e supera 1-6 7-6 6-3 la greca Maria Sakkari! RT… - Corriere : L’ultima sparata di Djokovic: «Giudici di linea inutili, meglio mettere i robot» - carlodigre : RT @GeorgeSpalluto: +++Martina #TREVISAN nei QUARTI di finale del ROLAND GARROS+++ Non aveva mai vinto un match Slam, non aveva mai battuto… - albertocol9 : RT @ItaliaTeam_it: ?? INCANTATI DA SINNER ?? Alexander Zverev superato in quattro set, Jannik ai quarti di finale del Roland Garros! Ancora… -