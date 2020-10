Roberto Guglielmi condannato: il falso invalido ingannò anche il Papa (Di domenica 4 ottobre 2020) Roberto Guglielmi si era finto paraplegico per ingannare gli ispettori dell’Asl locale e anche l’Inps. Persino Papa Francesco cadde nel tranello dell’uomo. Oggi il Tribunale di Firenze lo ha condannato a 7 anni e 8 mesi. Si è conclusa nel peggiore dei modi la storia di Roberto Guglielmi. Alla massa questo nome dirà davvero poco … L'articolo Roberto Guglielmi condannato: il falso invalido ingannò anche il Papa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 4 ottobre 2020)si era finto paraplegico per ingannare gli ispettori dell’Asl locale el’Inps. PersinoFrancesco cadde nel tranello dell’uomo. Oggi il Tribunale di Firenze lo haa 7 anni e 8 mesi. Si è conclusa nel peggiore dei modi la storia di. Alla massa questo nome dirà davvero poco … L'articolo: ilingannòilproviene da www.meteoweek.com.

francobus100 : Roberto Guglielmi, il falso invalido che ingannò anche Papa Francesco, condannato. Truffa per centinaia di migliaia… - Notiziedi_it : Roberto Guglielmi, il falso invalido che ingannò anche Papa Francesco, condannato. Truffa per centinaia di migliaia… - leggoit : Roberto Guglielmi, il falso invalido che ingannò anche Papa Francesco, condannato. Truffa per centinaia di migliaia… -