Papa Francesco: "La pandemia non è un castigo divino, ma ci insegna che nessuno si salva da solo e che dobbiamo imparare a vivere" (Di domenica 4 ottobre 2020) "E' difficile pensare che questo disastro mondiale non sia in rapporto con il nostro modo di porci rispetto alla realtà, pretendendo di essere padroni assoluti della propria vita e di tutto ciò che esiste. Non voglio dire che si tratta di una sorta di castigo divino. E neppure basterebbe affermare che il danno causato alla natura alla fine chiede il conto dei nostri soprusi. È la realtà stessa che geme e si ribella. Viene alla mente il celebre verso del poeta Virgilio che evoca le lacrimevoli vicende umane". Così il Papa nell'enciclica "Fratelli tutti" firmata ieri ad Assisi e pubblicata oggi. Il Papa si sofferma poi sugli anziani: "Oggetto di scarto non sono solo il cibo e i beni superflui, ma spesso gli esseri umani.

