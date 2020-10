Nuova lettera Asl al Napoli, non potete partire (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - Napoli, 04 OTT - "Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l'obbligo dei ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, -, 04 OTT - "Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l'obbligo dei ...

titty_napoli : RT @CalcioFinanza: Nuova lettera dell'Asl al Napoli: «Non potete partire» - gobboisback : RT @juvemyheart: Nuova lettera su richiesta per preparare il ricorso. L’ ASL non può bloccare persone negative al tampone. Né può scavalcar… - juvemyheart : Nuova lettera su richiesta per preparare il ricorso. L’ ASL non può bloccare persone negative al tampone. Né può sc… - AlbertoLaudati : RT @CalcioFinanza: Nuova lettera dell'Asl al Napoli: «Non potete partire» - OhWhatFun__ : RT @CalcioFinanza: Nuova lettera dell'Asl al Napoli: «Non potete partire» -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova lettera Recovery fund: idee per una scuola nuova. Lettera Orizzonte Scuola Nuova lettera Asl al Napoli: «Non potete partire»

E sprime così l’Asl Napoli 2 Nord, in una lettera venuta in possesso dell’ANSA, il divieto al Napoli di andare a Torino per la partita con la Juventus. Per contatti stretti l’Asl intende tutta la rosa ...

Mademoiselle X e il baule ritrovato

Un altro caso aspetta Lidia Nardi. Guidata dal suo intuito la giornalista scopre un segreto, nascosto in vecchio cassone sepolto in una cascina del lago di Fimon, che non aspetta altro che essere rive ...

E sprime così l’Asl Napoli 2 Nord, in una lettera venuta in possesso dell’ANSA, il divieto al Napoli di andare a Torino per la partita con la Juventus. Per contatti stretti l’Asl intende tutta la rosa ...Un altro caso aspetta Lidia Nardi. Guidata dal suo intuito la giornalista scopre un segreto, nascosto in vecchio cassone sepolto in una cascina del lago di Fimon, che non aspetta altro che essere rive ...