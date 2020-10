Napoli impalpabile, c’è una sola squadra in campo: la Juve vince 3-0 (Di domenica 4 ottobre 2020) Quando Ronaldo butta dentro la palla del 3-0 non c’è nemmeno un giocatore del Napoli che abbia la forza di raccogliere il pallone dalla porta di Meret. Il portoghese è sotto la curva vuota a dedicare agli spalti inanimati il gol che segna il destino di un match senza storia, e nessuno spreca una reazione, un moto d’orgoglio, niente. Napoli assente, non giudicabile. Napoli impalpabile. Con la squadra di Pirlo padrona assoluta, in dominio costante e totale, dal riscaldamento al fischio finale. Partita letteralmente inguardabile. Una sola squadra in campo. Gattuso, pur penalizzato dalle assenze, sbaglia completamente la lettura tattica del match: il centrocampo bianconero straripa, i dirimpettai azzurri non la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Quando Ronaldo butta dentro la palla del 3-0 non c’è nemmeno un giocatore delche abbia la forza di raccogliere il pallone dalla porta di Meret. Il portoghese è sotto la curva vuota a dedicare agli spalti inanimati il gol che segna il destino di un match senza storia, e nessuno spreca una reazione, un moto d’orgoglio, niente.assente, non giudicabile.. Con ladi Pirlo padrona assoluta, in dominio costante e totale, dal riscaldamento al fischio finale. Partita letteralmente inguardabile. Unain. Gattuso, pur penalizzato dalle assenze, sbaglia completamente la lettura tattica del match: il centrobianconero straripa, i dirimpettai azzurri non la ...

AngeloBaldes : RT @napolista: #Napoli impalpabile, c’è una sola squadra in campo: la #Juve vince 3-0 Dominio assoluto dei bianconeri, che chiudono col 100… - lamiasulnapoli : RT @lamiasulnapoli: Napoli impalpabile questa sera! #ForzaNapoliSempre - Menef8unbelpo : RT @napolista: #Napoli impalpabile, c’è una sola squadra in campo: la #Juve vince 3-0 Dominio assoluto dei bianconeri, che chiudono col 100… - sapiens80 : RT @napolista: #Napoli impalpabile, c’è una sola squadra in campo: la #Juve vince 3-0 Dominio assoluto dei bianconeri, che chiudono col 100… - sscnmarti : RT @napolista: #Napoli impalpabile, c’è una sola squadra in campo: la #Juve vince 3-0 Dominio assoluto dei bianconeri, che chiudono col 100… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli impalpabile Napoli impalpabile, c'è una sola squadra in campo: la Juve vince 3-0 IlNapolista Gemito, fragilità febbrilmente

Ma soprattutto per la capacità di raccogliere l’impalpabile consistenza di uno sguardo ... fino al 15 novembre. L’esposizione di Napoli, per quanto autonoma, prosegue idealmente quella al Petit Palais ...

Basta nascondersi, questa Atalanta è da scudetto! E il Papu Gomez non ha nulla da invidiare a Ronaldo

Vietato nascondersi. Questa è un’Atalanta da scudetto, perché non si gioca e non si stravince così un confronto diretto sul campo della Lazio, con cui aveva chiuso a pari punti l’ultimo campionato. Un ...

Ma soprattutto per la capacità di raccogliere l’impalpabile consistenza di uno sguardo ... fino al 15 novembre. L’esposizione di Napoli, per quanto autonoma, prosegue idealmente quella al Petit Palais ...Vietato nascondersi. Questa è un’Atalanta da scudetto, perché non si gioca e non si stravince così un confronto diretto sul campo della Lazio, con cui aveva chiuso a pari punti l’ultimo campionato. Un ...