Mirabella Eclano | Ruggiero | “8 bambini della 3A elementare sono positivi”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – “In un sabato da dimenticare, in tarda serata e’ giunta la comunicazione che sui 43 tamponi effettuati ieri, 83Arisultati positivi al Covid-19, tra cui anche mio figlio”. E’ l’annuncio del sindaco di, Giancarlo. “Sempre in ambito scolastico risultano positive due insegnanti, una residente nel nostro Comune e l’altra in provincia di Benevento. Le famiglie coinvoltestate già tutte avvertite ed isolate – continua il post – Da domani ci attiveremo per estendere ulteriormente i tamponi ad altre classi e alle famiglie delle persone risultate ...