M5s, Davide Casaleggio strappa: "Se diventa partito, Rousseau toglie il supporto" (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono sempre più agitate le acque all'interno del Movimento 5 Stelle . Oggi è Davide Casaleggio ad annunciare con un lunghissimo post sul Blog delle Stelle un possibile disimpegno . La sintesi è ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono sempre più agitate le acque all'interno del Movimento 5 Stelle . Oggi èad annunciare con un lunghissimo post sul Blog delle Stelle un possibile disimpegno . La sintesi è ...

