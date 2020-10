Lucia Azzolina: "A scuola i contagi sono lo zero virgola, non si chiude" (Di domenica 4 ottobre 2020) La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, non pensa a una chiusura generalizzata delle scuole nonostante i contagi da coronavirus siano in aumento. “Abbiamo lavorato tutta l’estate anche per evitare di doverle richiudere”, afferma in un’intervista alla Stampa, “gli istituti sono più pronti alla didattica a distanza e siamo gli unici in Europa a distribuire nelle scuole mascherine e gel disinfettante. Dobbiamo confrontare i nostri dati con quelli delle Asl e il primo bilancio serio arriverà a metà ottobre, ma stiamo monitorando la situazione e i contagi registrati a scuola sono molto bassi: si parla dello zero virgola”, ha ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) La ministra dell’Istruzione,, non pensa a una chiusura generalizzata delle scuole nonostante ida coronavirus siano in aumento. “Abbiamo lavorato tutta l’estate anche per evitare di doverle rire”, afferma in un’intervista alla Stampa, “gli istitutipiù pronti alla didattica a distanza e siamo gli unici in Europa a distribuire nelle scuole mascherine e gel disinfettante. Dobbiamo confrontare i nostri dati con quelli delle Asl e il primo bilancio serio arriverà a metà ottobre, ma stiamo monitorando la situazione e iregistrati amolto bassi: si parla dello”, ha ...

