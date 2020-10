Lazio Inter LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 4 ottobre 2020) Allo stadio Olimpico, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Lazio e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Inter si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Lazio Inter 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Lazio Inter 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Allo stadio Olimpico, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra, risultato,Allo Stadio “Olimpico”,si affrontano nelvalido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | THROWBACK 5? reti nerazzurre in casa della Lazio ?? SPOILER ALERT: contiene QUEL gol di Matias @vecino...… - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #LazioInter ?? - Inter : ??? | ALLENAMENTO Pioggia battente al Centro Sportivo Suning: ecco tutte le foto dell'allenamento di oggi verso… - soccer07090 : RT @rupertalbe: Avete per caso detto Lazio-Inter e terza maglia? @inter - nerazzurro32 : RT @rupertalbe: Avete per caso detto Lazio-Inter e terza maglia? @inter -