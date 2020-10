Kate Winslet, 45 anni in 45 look inaffondabili, da «Titanic» a oggi (Di domenica 4 ottobre 2020) Durante il lockdown Kate Winslet ha tirato un sospiro di sollievo. Dal punto di vista couture, naturalmente. L’attrice ha raccontato a Vanity Fair America che i red carpet non le sono assolutamente mancati, specie per lo stress di dover indossare abiti e scarpe nuove ogni volta. È proprio vero che il mondo è bello perché vario: c’è chi pagherebbe oro per avere questa possibilità. Alla celeb britannica la pandemia ha portato però una diversa consapevolezza modaiola. Il suo buon proposito quando i tappeti rossi riprenderanno con regolarità? Riciclare vestiti già mostrati in altre occasioni perché «trovo che sia davvero uno spreco sfoggiare queste incredibili creazioni solo una volta», ha affermato. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 ottobre 2020) Durante il lockdown Kate Winslet ha tirato un sospiro di sollievo. Dal punto di vista couture, naturalmente. L’attrice ha raccontato a Vanity Fair America che i red carpet non le sono assolutamente mancati, specie per lo stress di dover indossare abiti e scarpe nuove ogni volta. È proprio vero che il mondo è bello perché vario: c’è chi pagherebbe oro per avere questa possibilità. Alla celeb britannica la pandemia ha portato però una diversa consapevolezza modaiola. Il suo buon proposito quando i tappeti rossi riprenderanno con regolarità? Riciclare vestiti già mostrati in altre occasioni perché «trovo che sia davvero uno spreco sfoggiare queste incredibili creazioni solo una volta», ha affermato.

Se c'è un'attrice che sa cosa indossare per far risaltare i suoi punti di forza, quella è Kate Winslet. La star britannica, che ha trovato (quasi) subito la sua rotta di stile e non l'ha mai più abban ...

