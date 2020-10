Juventus-Napoli, in arrivo il 3-0? La pec di De Laurentiis e i convocati di Pirlo. Segui gli aggiornamenti (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Napoli non parte per Torino.Dopo la positività di Zielinski ed Elmas, gli uomini di Gennaro Gattuso stanno trascorrendo la domenica in isolamento fiduciario nelle loro case. Lo si apprende da fonti qualificate del club azzurro. Pertanto, il Napoli ha deciso di rispettare l'ordine ricevuto dall'Asl, che ha vietato alla compagine partenopea di partire alla volte del Piemonte dove, questa sera, è in programma la partita contro la Juventus. Ma non solo; nelle prossime ore, infatti, i calciatori si trasferiranno con ogni probabilità nell'hotel che si trova accanto al centro tecnico di Castel Volturno per un isolamento da passare in ritiro, allenandosi.LA PEC - Nella giornata di ieri, inoltre, il presidente Aurelio De Laurentiis ha inviato una pec - svelata dal Corriere dello Sport - alla Lega di Serie ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilnon parte per Torino.Dopo la positività di Zielinski ed Elmas, gli uomini di Gennaro Gattuso stanno trascorrendo la domenica in isolamento fiduciario nelle loro case. Lo si apprende da fonti qualificate del club azzurro. Pertanto, ilha deciso di rispettare l'ordine ricevuto dall'Asl, che ha vietato alla compagine partenopea di partire alla volte del Piemonte dove, questa sera, è in programma la partita contro la. Ma non solo; nelle prossime ore, infatti, i calciatori si trasferiranno con ogni probabilità nell'hotel che si trova accanto al centro tecnico di Castel Volturno per un isolamento da passare in ritiro, allenandosi.LA PEC - Nella giornata di ieri, inoltre, il presidente Aurelio Deha inviato una pec - svelata dal Corriere dello Sport - alla Lega di Serie ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - Mompracem2 : @antoniopolito1 La Juventus dovrebbe ringraziare chi ha impedito la partenza del Napoli perché ad essere tutelata è… - Gabry_Simi88 : RT @juventusfc: Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, com… -