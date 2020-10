Juventus-Napoli, Agnelli: “De Laurentiis voleva rinviare partita, ma noi ci atteniamo a regole” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Bisogna fare chiarezza, perché abbiamo dei protocolli che sono molto chiari, ed era prevedibile che ci sarebbero stati nelle squadre casi di positività. In questo caso si applica il protocollo della Figc che rimanda a una circolare del Ministero della Salute che è approvato dal CTS. Nel nostro caso si va in isolamento fiduciario in una zona concordata con l’Asl, e così facendo possiamo continuare ad allenarci e giocare le partite. C’è molta chiarezza, è stato un lavoro molto importante svolto dalla federazione con Ministero della Salute e CTS”. Lo ha detto Andrea Agnelli ai microfoni di Sky Sport commentando il caso Juventus-Napoli, match che non si è giocato stasera a causa della mancata partenza degli azzurri per Torino dopo l’imposizione ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “Bisogna fare chiarezza, perché abbiamo dei protocolli che sono molto chiari, ed era prevedibile che ci sarebbero stati nelle squadre casi di positività. In questo caso si applica il protocollo della Figc che rimanda a una circolare del Ministero della Salute che è approvato dal CTS. Nel nostro caso si va in isolamento fiduciario in una zona concordata con l’Asl, e così facendo possiamo continuare ad allenarci e giocare le partite. C’è molta chiarezza, è stato un lavoro molto importante svolto dalla federazione con Ministero della Salute e CTS”. Lo ha detto Andreaai microfoni di Sky Sport commentando il caso, match che non si è giocato stasera a causa della mancata partenza degli azzurri per Torino dopo l’imposizione ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - pinabarrow : Ma quelli di Scai quando smettono di fare i bocchinari del Napoli? Hanno torto basta ciaoooooo fatevene una ragione… - NuovoNando : RT @GnocchiGene: Juve-Napoli 3 a 0. Comincia a vedersi la Juve di Pirlo #JuventusNapoli #Juventus -