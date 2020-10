Juve e arbitri allo stadio, il Napoli no. Cts: «La responsabilità è della Asl» (Di domenica 4 ottobre 2020) E' la sera della non-partita tra la Juventus e il Napoli. allo Juventus Stadium ci sono la Juve e la squadra arbitrale, non il Napoli: la squadra partenopea, infatti, non è partita dal... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 ottobre 2020) E' la seranon-partita tra lantus e ilntus Stadium ci sono lae la squadra arbitrale, non il: la squadra partenopea, infatti, non è partita dal...

GiovanniBussett : RT @napolista: Allo Stadium a (non) vedere Juve-Napoli ci sono anche i tifosi C’è una formazione ufficiale, gli arbitri, e ci sono anche g… - Gen_Van : #JuventusNapoli .. 'la Juve si attiene ai regolamenti' (Pres. Agnelli). infatti sul regolamento c'è scritto che bis… - maestrodistrada : @Agenzia_Ansa #JuveNapoli Che la Juve e gli arbitri siano in campo, non ci piove. Spiace per i tifosi presenti allo… - DanieleQbi : #JuventusNapoli PAGLIACCIATA da parte dei PAGLIACCI juventini. Hanno bisogno di queste PAGLIACCIATE per vincere? Me… - PinkFreud009 : RT @TolliVincenzo: @Carloalvino Ci sarebbe un lato positivo : La foto della #Juve da sola in campo insieme agli arbitri sarebbe epica Sin… -