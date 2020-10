Incidente auto-bici: uomo cade a terra, traffico paralizzato in città (Di domenica 4 ottobre 2020) Un uomo è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 dopo essere rimasto coinvolto in un Incidente stradale avvenuto in corso SS. Felice e Fortunato, intorno alle 20 di sabato. Il ciclista, per cause in ... Leggi su vicenzatoday (Di domenica 4 ottobre 2020) Unè stato soccorso dai sanitari del Suem 118 dopo essere rimasto coinvolto in unstradale avvenuto in corso SS. Felice e Fortunato, intorno alle 20 di sabato. Il ciclista, per cause in ...

mctaetaeb : tale Luca andrebbe prima cazziato per bene e poi squalificato dalla faccia della terra per aver fatto un gesto simi… - marrkino : RT @ilfaroonline: #Incidente ad Ardea, #ciclista travolto da un’auto sul lungomare: interviene l’#eliambulanza - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Incidente mortale: motociclista tedesco si schianta contro un'auto a Merano. - LaCnews24 : Giovane calabrese muore in un incidente tra auto e bus nel Veneziano #calabrianotizie #newscalabria - LaStampaTV : VIDEO | Scontro tra moto e un'auto, incidente mortale a Caltignaga -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente auto Incidente sulla Morolense, auto contro moto: motociclista elitrasportato ciociariaoggi.it Incidente a Fontespina,

CIVITANOVA - L'uomo viaggiava in sella ad uno scooter, è stato trasportato in ospedale dopo lo scontro con un'auto Incidente a Civitanova, nel quartiere di Fontespina, sull’Adriatica. Intorno alle ...

Scontro tra auto e bus in provincia di Venezia, perde la vita giovane 22enne calabrese

Marano di Mira (Venezia) - Un tragico incidente Marano di Mira, in provincia di Venezia è costata la vita ad una 22enne calabrese, Raffaella Cordì, della Piana di Gioia Tauro.

CIVITANOVA - L'uomo viaggiava in sella ad uno scooter, è stato trasportato in ospedale dopo lo scontro con un'auto Incidente a Civitanova, nel quartiere di Fontespina, sull’Adriatica. Intorno alle ...Marano di Mira (Venezia) - Un tragico incidente Marano di Mira, in provincia di Venezia è costata la vita ad una 22enne calabrese, Raffaella Cordì, della Piana di Gioia Tauro.