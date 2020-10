Grande Fratello VIP | Franceska Pepe fa infuriare anche Andrea Zelletta

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 4 ottobre 2020)è uno dei concorrenti delVIP più pacati della quinta edizione. Nelle ultime ore, però,lo ha fatto letteralmente sbottare. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha apprezzato il modo di fare della modella in quiesti giorni dopo l’ultima puntata in cui è stato espulso Denis Dosio. “Deve litigare per far parlare di sé in puntata. Ho trovato la soluzione, faccio come se non ci fosse … Non voglio persone che mi mettono di cattivo umore, per Denis lei non ha versato una lacrima. Queste sono state le parole del ragazzo,se lacontinua ad accattivarsi l’apprezzamento di molto telespettatori per il suo modo di fare schietto e ...