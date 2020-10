Giro d’Italia 2020, il settimo sigillo di Diego Ulissi nella Valle dei Templi. Filippo Ganna conserva la maglia rosa (Di domenica 4 ottobre 2020) Diego Ulissi (UAE Team Emirates) ha vinto la seconda tappa del Giro d’Italia 2020 da Alcamo ad Agrigento, lungo 149 km pieni d’insidi e trabocchetti. Il cecinese, al settimo successo parziale nella corsa rosa, ha preceduto sul traguardo, posto al termine di una leggera salita, l’attesissimo slovacco Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) ed il danese Mikkel Honoré (Deceuninck – Quick – Step). Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers), giunto al traguardo con un ritardo di 5” dal vincitore, ha conservato la maglia rosa. È stata una frazione avvincente fin dal via, grazie all’attacco in partenza di cinque corridori: ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020)(UAE Team Emirates) ha vinto la seconda tappa deld’Italiada Alcamo ad Agrigento, lungo 149 km pieni d’insidi e trabocchetti. Il cecinese, alsuccesso parzialecorsa, ha preceduto sul traguardo, posto al termine di una leggera salita, l’attesissimo slovacco Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) ed il danese Mikkel Honoré (Deceuninck – Quick – Step).(Team Ineos Grenadiers), giunto al traguardo con un ritardo di 5” dal vincitore, hato la. È stata una frazione avvincente fin dal via, grazie all’attacco in partenza di cinque corridori: ...

