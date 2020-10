Giornalisti RAI accusati: simulano ampio uso mascherine in Olanda per Covid, ma è un video comico (Di domenica 4 ottobre 2020) Ci state segnalando in tanti un video diventato virale sui social tra fine settembre ed inizio ottobre, in merito ad una presunta iniziativa da parte dei Giornalisti RAI “in missione” in Olanda. Il loro intento, secondo quanto si afferma attraverso la voce in sottofondo, sarebbe quello di simulare un utilizzo massivo delle mascherine in questo Paese. Presumibilmente per dare un chiaro messaggio anche agli italiani in tema Covid. Uso delle mascherine diventato tema caldo qui da noi, dopo le anticipazioni trattate oggi qui da noi sui presunti provvedimenti che potrebbero essere adottati con il nuovo decreto del governo. Le prove che scagionano i Giornalisti RAI sull’uso delle mascherine in Olanda per il ... Leggi su bufale (Di domenica 4 ottobre 2020) Ci state segnalando in tanti undiventato virale sui social tra fine settembre ed inizio ottobre, in merito ad una presunta iniziativa da parte deiRAI “in missione” in. Il loro intento, secondo quanto si afferma attraverso la voce in sottofondo, sarebbe quello di simulare un utilizzo massivo dellein questo Paese. Presumibilmente per dare un chiaro messaggio anche agli italiani in tema. Uso dellediventato tema caldo qui da noi, dopo le anticipazioni trattate oggi qui da noi sui presunti provvedimenti che potrebbero essere adottati con il nuovo decreto del governo. Le prove che scagionano iRAI sull’uso delleinper il ...

Noovyis : (Giornalisti RAI accusati: simulano ampio uso mascherine in Olanda per Covid, ma è un video comico) Playhitmusic -… - BodlliFelix : @RaiSport @RaiDue @realvarrialeout basta con questo giornalista scadente! Qua le regole fanno rispettate ma da un n… - suzilleri : @realvarriale Il punto fermo è Radio Rai dove ci sono dei giornalisti seri che fanno informazione imparziale e auto… - aleagent : @realvarriale Esimia testa di direttore, ha almeno capito che il Napoli non andando in bolla ha violato il protocol… - Emma96444762 : RT @lucabattanta: @Libero_official Bruno Vespa e Francesco Giorgino due giornalisti liberi in RAI. @BrunoVespa @frangiorgino Grazie per ten… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti RAI La Selezione dei Giornalisti Professionisti si svolgerà in sicurezza RAI - Radiotelevisione Italiana "Learn Italy Usa" incorona il performance coach Dario Silvestri: Premiazione alla Camera dei Deputati

(Torino 2 ottobre 2020) - “Un premio a Dario Silvestri in qualità di autore del libro best seller ‘Il potere del cambiamento’ e come uno dei più importanti ed efficaci performance coach, lavora con to ...

Tardelli: «Io, insicuro e un po’ geloso sto bene solo fra i miei ulivi».

Per milioni di italiani, Marco Tardelli «è» il famoso urlo di sette secondi del Mundial ’82 a Madrid, il mitico secondo gol azzurro di Italia-Germania 3-1, un’icona mediatica non solo sportiva. In tri ...

(Torino 2 ottobre 2020) - “Un premio a Dario Silvestri in qualità di autore del libro best seller ‘Il potere del cambiamento’ e come uno dei più importanti ed efficaci performance coach, lavora con to ...Per milioni di italiani, Marco Tardelli «è» il famoso urlo di sette secondi del Mundial ’82 a Madrid, il mitico secondo gol azzurro di Italia-Germania 3-1, un’icona mediatica non solo sportiva. In tri ...