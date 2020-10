Gasperini sui casi Covid: «Siamo stati fortunati e bravi per ora» (Di domenica 4 ottobre 2020) Anche nel gruppo nerazzurro, nelle ultime ore, si è verificato un caso di Covid-19, ne ha parlato in conferenza stampa Gasperini dopo la gara contro il Cagliari «È tutto molto strano perché su 62 tamponi 61 sono negativi da tempo e adesso un tampone è risultato prima positivo e poi negativo. Non posSiamo dire nulla a riguardo PosSiamo dare tutta la nostra disponibilità, ma fino ad ora Siamo stati molto fortunati e forse anche bravi e adesso anche questa cosa sembra sgonfiata e ne Siamo contenti» L'articolo Gasperini sui casi Covid: «Siamo stati fortunati e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Anche nel gruppo nerazzurro, nelle ultime ore, si è verificato un caso di-19, ne ha parlato in conferenza stampadopo la gara contro il Cagliari «È tutto molto strano perché su 62 tamponi 61 sono negativi da tempo e adesso un tampone è risultato prima positivo e poi negativo. Non posdire nulla a riguardo Posdare tutta la nostra disponibilità, ma fino ad oramoltoe forse anchee adesso anche questa cosa sembra sgonfiata e necontenti» L'articolosui: «e ...

