Codacons: “Il Governo deve fermare il calcio pena ricorso al Tar” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il calcio deve fermarsi, e il Governo deve imporre lo stop a tutti i campionati di calcio in Italia, pena un ricorso al Tar da parte del Codacons. Lo afferma l’associazione dei consumatori, dopo le ultime vicende che hanno coinvolto il mondo del pallone.“Si assiste ad un vero e proprio caos nel calcio italiano – spiega il presidente Carlo Rienzi – Quanto accaduto con la partita Juventus-Napoli e i numerosi casi di giocatori e membri dello staff positivi al Covid in molte altre squadre delle principali serie, dimostra l’esigenza di fermare il mondo del pallone, allo scopo di tutelare la salute degli stessi calciatori e di quanti lavorano nei club sportivi”.“Il caos scoppiato nel ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilfermarsi, e ilimporre lo stop a tutti i campionati diin Italia,unal Tar da parte del. Lo afferma l’associazione dei consumatori, dopo le ultime vicende che hanno coinvolto il mondo del pallone.“Si assiste ad un vero e proprio caos nelitaliano – spiega il presidente Carlo Rienzi – Quanto accaduto con la partita Juventus-Napoli e i numerosi casi di giocatori e membri dello staff positivi al Covid in molte altre squadre delle principali serie, dimostra l’esigenza diil mondo del pallone, allo scopo di tutelare la salute degli stessi calciatori e di quanti lavorano nei club sportivi”.“Il caos scoppiato nel ...

