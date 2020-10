Chiara Ferragni incinta, l’influencer mostra ai fan le dimensioni del bimbo in arrivo: «È un avocado» (Di domenica 4 ottobre 2020) Chiara Ferragni in dolce attesa mostra ai suoi followers l’avanzamento della gravidanza. Se sui social è spuntato il pancino, l’influencer ha anche mostrato prima l’ecografia del suo secondogenito e poi l’avanzamento della crescita del feto grazie a un’app. I più attenti seguaci della Ferragni ricorderanno che aveva già usato questa applicazione con la gravidanza di Leone e che aveva già mostrato come il bambino, di mese in mese, avesse le dimensioni di vari frutti e ortaggi. Qualche giorno fa Chiara aveva fatto vedere che il bimbo in arrivo aveva le dimensioni di un kiwi, sottolineando ai fan che fosse di nuovo entusiasta di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 4 ottobre 2020)in dolce attesaai suoi followers l’avanzamento della gravidanza. Se sui social è spuntato il pancino, l’influencer ha ancheto prima l’ecografia del suo secondogenito e poi l’avanzamento della crescita del feto grazie a un’app. I più attenti seguaci dellaricorderanno che aveva già usato questa applicazione con la gravidanza di Leone e che aveva giàto come il bambino, di mese in mese, avesse ledi vari frutti e ortaggi. Qualche giorno faaveva fatto vedere che ilinaveva ledi un kiwi, sottolineando ai fan che fosse di nuovo entusiasta di ...

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - LiaQuartapelle : Immagino che dopo Chiara Ferragni il Codacons denuncerà per blasfemia e offesa al sentimento religioso anche la La… - lakers751 : Chiara Ferragni in dolce attesa - LadyMagenta1 : Chiara Ferragni ha stancato. Questa sovraesposizione della sua quotidianità e intimità ha rotto i coglioni anche a… -