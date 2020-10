Catania, Raffaele: “Contro la Juve Stabia vogliamo ripeterci con una grande prestazione” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il tecnico del Catania Raffaele ha analizzato la prestazione della squadra etnea dopo il successo di Monopoli: "Fatto partita da squadra matura e tatticamente perfetta. Risultato meritato che mi lascia molto sereno per il proseguo del campionato. Questa vittoria ci dà grande spinta dal punto di vista mentale anche perchè ottenuta in un campo difficile. La squadra ha personalità, significa che siamo sulla buona strada. I ragazzi inoltre avevano voglia di dimostrare di essere all’altezza del compito e di indossare questa maglia. Adesso pensiamo alla partita con la Juve Stabia squadra scorbutica fuori casa ma vogliamo fare una grande prestazione” Catania, Raffaele: “Contro la Juve ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Il tecnico delha analizzato la prestazione della squadra etnea dopo il successo di Monopoli: "Fatto partita da squadra matura e tatticamente perfetta. Risultato meritato che mi lascia molto sereno per il proseguo del campionato. Questa vittoria ci dàspinta dal punto di vista mentale anche perchè ottenuta in un campo difficile. La squadra ha personalità, significa che siamo sulla buona strada. I ragazzi inoltre avevano voglia di dimostrare di essere all’altezza del compito e di indossare questa maglia. Adesso pensiamo alla partita con lasquadra scorbutica fuori casa mafare unaprestazione”: “Contro la...

