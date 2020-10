Autunno di mostre | ecco tutte le esposizioni aperte

(Di domenica 4 ottobre 2020) Andar pertra città e provincia per undi expo. Andrà avanti fino al 1° novembre alla Casa di Piero della Francesca di via Niccolò Aggiunti 71, a Sansepolcro, la personale di Raffaello ...

UffiziGalleries : L'autunno si mette in mostra! Da ottobre a gennaio tra #Uffizi e #PalazzoPitti tre nuove mostre che mettono al cen… - ToscanaBXL : RT @regionetoscana: I colori e i sapori dell'#autunno ci aspettano nelle #forestecasentinesi. Escursioni, passeggiate, laboratori, mostre e… - corgi_lover : RT @regionetoscana: I colori e i sapori dell'#autunno ci aspettano nelle #forestecasentinesi. Escursioni, passeggiate, laboratori, mostre e… - CoppiniSandra : RT @regionetoscana: I colori e i sapori dell'#autunno ci aspettano nelle #forestecasentinesi. Escursioni, passeggiate, laboratori, mostre e… - CavalliniManola : RT @regionetoscana: I colori e i sapori dell'#autunno ci aspettano nelle #forestecasentinesi. Escursioni, passeggiate, laboratori, mostre e… -

Ultime Notizie dalla rete : Autunno mostre

LA NAZIONE

Arezzo, 4 ottobre 2020 - Andar per mostre tra città e provincia per un autunno di expo. Andrà avanti fino al 1° novembre alla Casa di Piero della Francesca di via Niccolò Aggiunti 71, a Sansepolcro, l ...