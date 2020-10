Super Smash Bros. Ultimate, Steve di Minecraft e le sue mosse illustrate da Sakurai (Di sabato 3 ottobre 2020) Attraverso uno speciale livestream già preannunciato nella giornata di ieri, Masahiro Sakurai ha illustrato e spiegato nel dettaglio il nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate, Steve di Minecraft.Il livestream, della durata di 40 minuti, è andato in onda poco fa, ma è stato carico di informazioni molto utili per chi vorrà provare il nuovo lottatore.Come accade spesso con i nuovi lottatori di Smash, anche Steve possiede una gimmick unica: com'è facilmente prevedibile, si tratta del crafting. Come in Minecraft, Steve sarà in grado di ottenere materiali durante il combattimento in Smash. Si tratta, per chi conosce i termini di gioco, della ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 ottobre 2020) Attraverso uno speciale livestream già preannunciato nella giornata di ieri, Masahiroha illustrato e spiegato nel dettaglio il nuovo personaggio didi.Il livestream, della durata di 40 minuti, è andato in onda poco fa, ma è stato carico di informazioni molto utili per chi vorrà provare il nuovo lottatore.Come accade spesso con i nuovi lottatori di, anchepossiede una gimmick unica: com'è facilmente prevedibile, si tratta del crafting. Come insarà in grado di ottenere materiali durante il combattimento in. Si tratta, per chi conosce i termini di gioco, della ...

