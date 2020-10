Spezia, Italiano: "Ibrahimovic fuori? Un pericolo in meno per noi" (Di sabato 3 ottobre 2020) LA Spezia - Dopo la prima, storica, vittoria dello Spezia , 2-0 all'Udinese nel recupero della prima giornata,, per i liguri c'è la difficile trasferta in casa del Milan che il tecnico Vincenzo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) LA- Dopo la prima, storica, vittoria dello, 2-0 all'Udinese nel recupero della prima giornata,, per i liguri c'è la difficile trasferta in casa del Milan che il tecnico Vincenzo ...

sportli26181512 : #Spezia, Italiano: 'Ibrahimovic fuori? Un pericolo in meno per noi': Il tecnico: 'A San Siro non c'è spazio per l'e… - sportli26181512 : Spezia, Italiano: 'Un giocatore fuori, non è sereno. Il Milan senza Ibra...': Così Vincenzo Italiano, allenatore de… - Spezia_1906 : ?? #Italiano presenta la gara con il #Milan. E non ci sarà #Ferrer... - Fantacalcio : Milan-Spezia, Italiano: 'Condizione fisica non al 100%, e sui nuovi...' - 539th : Questo ultimo dato è particolarmente impressionante se lo si confronta con il dato medio nazionale italiano: La Spe… -