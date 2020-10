Siracusa, Covid, positiva partoriente al pronto soccorso ostetrico: dimessa. Asp: 'Tutti i contatti negativi' (Di sabato 3 ottobre 2020) Siracusa - A seguito del caso di una gestante risultata positiva al Covid-19 dopo che si era presentata al pronto soccorso ostetrico dell'ospedale 'Umberto I' di Siracusa, nella foto di repertorio, e ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di sabato 3 ottobre 2020)- A seguito del caso di una gestante risultataal-19 dopo che si era presentata aldell'ospedale 'Umberto I' di, nella foto di repertorio, e ...

