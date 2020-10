“Scream” | quando una maschera bianca fa la storia dell’horror

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 ottobre 2020) Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott nella serie Scream – Photo Credits: nme.comNegli ultimi decenni pochi film horror sono riusciti ad entrare nell’immaginario collettivo come quelli della saga Scream. Iniziata alla metà degli anni 90’, questa serie cinematografica è composta da quattro pellicole: Scream, Scream 2, Scream 3 e Sceram 4. Sono usciti rispettivamente nel 1996, 1997, 2000, 2011 e sono stati tutti diretti dal regista americano Wes Craven. Il 14 gennaio del 2022 è, inoltre, prevista l’uscita del quinto capitolo. Fin dal primo Scream, il progetto ha ottenuto una grandissima popolarità, prima in America e poi in tutto il mondo. La cosa non è scemata nemmeno nei lavori successivi. Infatti, nell’insieme, gli Scream hanno ottenuto più di $608 d’ incasso di box-office in tutto il mondo. La ...